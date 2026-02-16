Familiares de efectivos y policías retirados protagonizaron una protesta frente a la comisaría primera de Mar del Plata, que derivó en el corte parcial de la avenida Independencia. El reclamo apunta a una recomposición salarial del 80%, mejoras en la cobertura de IOMA y la actualización del valor de las denominadas “horas core”.

La manifestación contó con la presencia del ex jefe departamental Marcelo Di Pasqua, quien se presentó como abogado colaborador de los manifestantes e intentó entregar un petitorio en la dependencia policial. Según afirmó, el documento no fue recibido por las autoridades. El escrito exigía un aumento del 80%, soluciones para la obra social y una actualización en el pago de las horas adicionales.

“Casi todos somos policías retirados, pero obviamente ellos reclaman por ellos y por el personal en actividad. El principal problema que tienen los policías hoy es el sueldo. Un policía que recién ingresa cobra 800 mil pesos por mes, no llegan a cubrir la canasta básica y trabajan incluso más que cualquier persona porque pueden cargarles horas extras o cores que se pagan 1.200 pesos cada una”, sostuvo Di Pasqua al medio QueDigital.com.ar.

Otro de los puntos centrales del reclamo es la situación del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA). Según denunciaron, existen demoras en los pagos a clínicas y prestadores que afectan la atención médica. “IOMA no está cubriendo en ningún lado, y en los pocos lugares donde cubre, como la Clínica del Niño y la Familia, cuando vas a operarte no te operan porque hay falta de pago. Estamos sin obra social”, afirmó el ex jefe policial.

#MardelPlata Le dieron una trompada al jefe de la Departamental en la protesta por los sueldos de los policías pic.twitter.com/UoNFCNJvMG — 0223 (@0223comar) February 16, 2026

Los manifestantes también cuestionaron la falta de insumos básicos para el funcionamiento de la fuerza. Entre los ejemplos mencionaron la escasez de combustible para los patrulleros. “Un policía me dijo que les dan 8 litros de gasoil por día para cada móvil. Con eso no puede funcionar las 24 horas. No hay muchos patrulleros y los que hay no pueden salir”, agregó.

Si bien Di Pasqua reconoció que la responsabilidad política recae principalmente en el gobierno provincial, también señaló al ámbito municipal por el financiamiento operativo. En cuanto a los pasos a seguir, adelantó que por el momento continuarán con manifestaciones pacíficas y que evaluarán en las próximas horas la posibilidad de organizar una marcha con mayor convocatoria si no obtienen respuestas.

La protesta en Mar del Plata se da días después del acuartelamiento policial registrado en la provincia de Santa Fe, donde efectivos reclamaron mejoras salariales y laborales en un conflicto que encendió alertas a nivel nacional por la tensión interna en las fuerzas de seguridad.