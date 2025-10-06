Luego de la escandalosa salida de José Luis Espert del bloque oficialista por las sospechas de haber recibido dinero del narcotráfico, el Gobierno nacional busca reordenarse en el Congreso. En este contexto, La Libertad Avanza evalúa designar a Alberto “Bertie” Benegas Lynch como reemplazante del economista en la estratégica Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados.

El movimiento apunta a reconstruir los acuerdos parlamentarios necesarios para avanzar con el tratamiento de proyectos clave en materia económica. La designación de Benegas Lynch, uno de los legisladores más cercanos ideológicamente al presidente Javier Milei, permitiría “garantizar la continuidad del rumbo fiscal y el control del gasto público”.

La Comisión de Presupuesto es uno de los organismos más relevantes del Congreso, ya que define la orientación del gasto y analiza todas las leyes que implican erogaciones o modificaciones tributarias. La vacante dejada por Espert había generado preocupación en el oficialismo por la posibilidad de que la oposición aprovechara el vacío para imponer condiciones en futuras negociaciones.

Con esta decisión, el Ejecutivo busca asegurar que el reemplazo sea una figura alineada con el programa económico libertario. Si se concreta la designación, Benegas Lynch pasará a ocupar un rol central en la discusión del presupuesto 2026, que el Gobierno planea presentar en las próximas semanas.

