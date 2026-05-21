Monte Hermoso fue una de las localidades más afectadas por la fuerte ciclogénesis y las sudestadas registradas sobre la costa bonaerense días atrás.

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Es por ello que el municipio realizará el próximo lunes 25 de mayo la “1º Jornada Ecológica y Solidaria”, una propuesta orientada a la limpieza y recuperación de la playa y la costanera luego de los efectos provocados por la reciente sudestada.

La convocatoria invita a vecinos, instituciones y voluntarios a sumarse a una mañana de trabajo colectivo para colaborar con el acondicionamiento de distintos espacios del sector costero, en una iniciativa que apunta tanto al cuidado ambiental como al fortalecimiento del compromiso comunitario, bajo el lema “Una comunidad unida siempre sale adelante”.

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El punto de encuentro será a las 9.30 en Traful Bis y Costanera. Desde la organización recomendaron asistir con calzado cómodo y guantes para participar de las tareas previstas.

Luego del fenómeno climático, habían reportado que entre los daños más severos se encuentra la destrucción casi total de aproximadamente 1.500 metros del frente costero de madera, unos 600 metros del camino costanero de material paralelo a la rambla de madera, destrucción total de unos 100 metros de la estructura de madera el frente costero del sector céntrico y daños parciales en el mirador de cemento. Asimismo, 9 puestos de guardavidas fueron destruidos por completo y otros 3 presentan riesgo de derrumbe.

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A esto se suma la destrucción casi total de dos paradores de gran estructura; la desaparición de dos chiringuitos y daños parciales en otros 17 paradores y chiringuitos.

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El fenómeno climático provocó daños en infraestructura, acumulación de residuos y deterioro en distintos sectores de la playa y la costanera.

Por las complicaciones derivadas del temporal del pasado 8 de mayo, el Concejo Deliberante local declaró la Emergencia Urbana por 180 días y avanzó con medidas de alivio para sectores afectados económicamente.

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Además, el municipio anunció la creación de un Registro Único de Damnificados y el análisis de nuevas obras y rediseños sobre el frente costero para enfrentar futuros eventos climáticos extremos.