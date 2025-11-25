Luego del trágico vuelco que dejó dos muertos en la Ruta 2, comenzaron a conocerse nuevos datos sobre el viaje que realizaba el micro de larga distancia. El periodista local Walter Chasmann, de Mar Chiquita, confirmó que el colectivo transportaba 56 pasajeros y que había salido desde la Zona Oeste del Gran Buenos Aires con dos paradas previas antes de retomar camino hacia Mar del Plata.

🚨 Tragedia en Ruta 2 | En General Pirán volcó un micro de pasajeros



Hasta el momento 2 muertos y más de 20 heridos.



👉 Más info en https://t.co/6ioCHZb2ry pic.twitter.com/0I3egIlnbj — LaNoticia1.com (@lanoticia1) November 25, 2025

La actualización aportada por Chasmann permite reconstruir parte del recorrido previo al siniestro ocurrido a la altura del kilómetro 325, en General Pirán, donde el micro terminó volcado sobre su mano derecha tras tomar una curva, según relataron testigos.

En paralelo, continúa el operativo sanitario. Las autoridades confirmaron que dos pasajeros permanecen en estado grave y fueron trasladados al Hospital General de Agudos de Mar del Plata, ubicado a unos 80 kilómetros del lugar del vuelco. Otros heridos fueron derivados a centros de salud de Viboratá y Coronel Vidal, donde reciben atención primaria.

Los equipos de emergencia siguen trabajando en la zona y no se descartan nuevas actualizaciones oficiales sobre el estado de los pasajeros y las causas del accidente.

