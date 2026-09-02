Tras las amenazas que recibió la semana pasada, el intendente de Ramallo, Mauro Poletti, volvió a referirse al caso y cuestionó la actuación de la Justicia local. Según explicó en declaraciones difundidas por Meta FM 94.1, la denuncia fue presentada inicialmente en la Ayudantía Fiscal de Ramallo, pero el viernes tomó intervención una fiscalía de La Plata.

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“La amenaza fue martes o miércoles, nosotros hicimos lo que tiene que hacer cualquier vecino y lo que le decimos a cualquier vecino que haga, que es ir y hacer la denuncia”, explicó.

Poletti aseguró que no descarta ninguna hipótesis sobre el origen de las amenazas y mencionó entre las posibilidades una eventual cuestión vinculada con una persona detenida o una motivación política.

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“Yo no descarto ninguna hipótesis. Puede ser una cuestión de algún preso, puede ser alguna cuestión política, no descarto ningún tipo de hipótesis”, sostuvo.

El intendente también justificó su decisión de hacer pública la situación y aseguró que en algunos sectores existe “desidia”. “No tengo miedo pero sí sé que en algunos sectores hay bastante desidia, no sé si es desidia o es alguna otra cosa”, afirmó.

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El cuestionamiento a la Justicia

El momento más fuerte de sus declaraciones llegó cuando se refirió al hecho de que una fiscalía de La Plata haya tomado intervención en una denuncia realizada en Ramallo.

“Como intendente, hice lo que tenía que hacer y ahora los que tienen que investigar, que es la Justicia, tienen que hacerlo”, señaló.

Y luego planteó el interrogante: “Imagínense que teniendo una fiscalía acá al lado tiene que intervenir la fiscalía de La Plata”.

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Consultado sobre los motivos, Poletti respondió: “No sé, a lo mejor puede ser que algunos lo tomen con mucha gravedad y en algunos sectores cercanos a nosotros no le den la entidad que le dan otra fiscalía, qué sé yo, no lo sé”.

La causa continúa ahora bajo intervención de la fiscalía de La Plata, mientras el intendente espera avances para determinar quién estuvo detrás de las amenazas.