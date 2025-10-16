Tras las declaraciones de Trump, Kicillof acusó a Milei de "extorsionar a los argentinos para conseguir el voto"
"En nuestra provincia siempre vamos a elegir recorrer los barrios, acompañar la producción y estar con los vecinos, antes que viajar a Washington a buscar una foto con un presidente extranjero y extorsionar a los argentinos para conseguir el voto", dijo el Gobernador en el marco de un acto en Ezeiza junto al candidato a Diputado Nacional Jorge Taiana.
La manera de conocer lo que falta y poder dar respuestas es con un Estado de cercanía, que acompañe el desarrollo y defienda los intereses de los trabajadores, no a los especuladores que se enriquecen a costa de recortar fondos para la obra pública, la educación, la salud, las personas con discapacidad y los jubilados", sostuvo Axel Kicillof de cara a los comicios venideros.
Y continuó: “El 26 de octubre vamos a volver a demostrar que este pueblo no se deja amenazar”.
“Hay que ir a votar con la cabeza en alto por la lista que encabeza Jorge Taiana y que está llena de compañeros y compañeras que representan las mejores tradiciones de lucha del peronismo y van a defender a los bonaerenses en el Congreso Nacional”, concluyó.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión