La manera de conocer lo que falta y poder dar respuestas es con un Estado de cercanía, que acompañe el desarrollo y defienda los intereses de los trabajadores, no a los especuladores que se enriquecen a costa de recortar fondos para la obra pública, la educación, la salud, las personas con discapacidad y los jubilados", sostuvo Axel Kicillof de cara a los comicios venideros.

Y continuó: “El 26 de octubre vamos a volver a demostrar que este pueblo no se deja amenazar”.

“Hay que ir a votar con la cabeza en alto por la lista que encabeza Jorge Taiana y que está llena de compañeros y compañeras que representan las mejores tradiciones de lucha del peronismo y van a defender a los bonaerenses en el Congreso Nacional”, concluyó.

