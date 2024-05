Más allá de las diferencias internas con respecto al Pacto de Mayo, José Luis Espert confirmó que el encuentro con los gobernadores se hará como estaba previsto: el 25 próximo en Córdoba.

Además, aseveró que la Ley Bases está avanzando en el Senado y que el Gobierno aceptaría las modificaciones que propone la oposición dialoguista.

“Las modificaciones que hasta ahora se pidieron son razonables. No debería haber problema con eso cuando vuelva a Diputados. No sé cuánto tiempo va a tardar el trabajo en comisión en el Senado ni cuándo va a ser la sesión. Así que no tengo idea cuándo llegaría a Diputados. Pero el acto en Córdoba se hace el sábado 25 de mayo, con ley o sin ley. Nadie va a poner en tela de juicio el pacto con la ley que ya está a punto de salir”, dijo el Diputado en declaraciones televisivas.