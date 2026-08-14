La empresa distribuidora EDEA anunció que frenará los cortes del servicio eléctrico y evaluará de manera individual las situaciones de los usuarios que tengan dificultades para afrontar sus facturas en el Partido de La Costa.

Ads

Puede interesarte

La medida se conoció luego de las gestiones realizadas por la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) y por pedido del intendente Juan de Jesús, ante la creciente cantidad de reclamos de vecinos, comerciantes y prestadores por el fuerte incremento de las facturas.

Según informó opiniondelacosta.com.ar, la preocupación por los valores de la electricidad se intensificó durante las últimas semanas y llevó al Municipio a intervenir ante la distribuidora para buscar alternativas que permitan evitar que las dificultades económicas deriven en la interrupción de un servicio esencial.

Ads

Desde EDEA comunicaron que las situaciones serán analizadas caso por caso, con el objetivo de encontrar mecanismos para aquellos usuarios que no puedan afrontar los montos facturados.

Tarifas que aumentaron hasta más de 620%

La decisión de la empresa llega en medio de una discusión más amplia sobre el impacto de la política energética nacional.

Ads

Desde la asunción de Javier Milei, en diciembre de 2023, el Gobierno nacional avanzó con una reducción de los subsidios destinados a cubrir parte del costo de generación de la energía. Como consecuencia, una proporción mayor de ese costo comenzó a trasladarse a los usuarios.

Nación es la encargada de establecer la política energética, definir los precios mayoristas de la electricidad y determinar el esquema de subsidios. La Provincia, en tanto, regula la distribución a cargo de EDEA y aprueba los cuadros tarifarios.

En ese contexto, las distintas categorías tarifarias acumulan desde diciembre de 2023 aumentos que van aproximadamente del 480% a más del 620%, dependiendo del tipo de usuario y el nivel de consumo.

Ads

El incremento resulta particularmente significativo al compararlo con la evolución general de los precios y de los ingresos de los hogares.

La diferencia entre la evolución de las tarifas y los salarios permite explicar por qué cada vez más familias y comerciantes tienen dificultades para pagar las facturas, incluso cuando mantienen consumos similares.

También subieron los cargos durante 2026

El problema no se limita a los aumentos acumulados desde 2023. Entre enero y julio de este año, los cargos fijos de la tarifa eléctrica general aumentaron alrededor de un 17%, mientras que los cargos variables registraron una suba cercana al 31%.

También se modificaron los valores correspondientes al Alumbrado Público. El cargo fijo pasó de $6.017,24 a $7.031,04, mientras que el componente variable aumentó de $161,64 a $228,65, lo que representa una suba aproximada del 41%.

A estos incrementos se suma un factor estacional que puede profundizar el impacto sobre los bolsillos: el invierno.

El frío también dispara el consumo

Durante los meses de bajas temperaturas aumenta el uso de estufas eléctricas, caloventores, aires acondicionados y otros sistemas de calefacción.

Por eso, una factura puede crecer por encima del incremento tarifario si al mismo tiempo aumenta la cantidad de electricidad consumida.

Además, el esquema residencial contempla distintas categorías según el nivel de consumo. Un hogar que incrementa significativamente su utilización de energía puede pasar a una categoría superior y afrontar cargos diferentes.

La situación adquiere una dimensión particular en el Partido de La Costa, donde numerosos hogares utilizan la electricidad como fuente de calefacción ante las dificultades existentes para acceder a nuevas conexiones de gas natural.

El Municipio intervino ante los reclamos

Desde la Comuna remarcaron que el Municipio no establece el precio de la electricidad, no fija el valor del kilowatt ni determina los subsidios nacionales.

Sin embargo, frente a la cantidad de reclamos recibidos, la OMIC tomó intervención y el intendente Juan de Jesús planteó ante EDEA la necesidad de evitar que una dificultad económica termine dejando a una familia sin un servicio esencial.

La respuesta de la distribuidora representa, por ahora, un alivio para los usuarios que atraviesan dificultades.

EDEA se comprometió a frenar los cortes y a analizar individualmente cada situación, mientras el Municipio continuará recibiendo los reclamos y gestionando alternativas frente al impacto que tienen las tarifas eléctricas sobre las familias y los sectores productivos de La Costa.