Jonathan Morel, el referente de Revolución Federal quien estuvo detenido en la causa que investiga el accionar del grupo luego del intento de asesinato de Cristina Kirchner, se mudó a la ciudad bonaerense de Chivilcoy donde comenzó a trabajar de camarero, lo que despertó polémica entre los vecinos. Desde el PJ local lanzaron un comunicado repudiando su presencia y exigiendo a la Justicia "que vaya preso".

El líder de Revolución Federal, quien se encuentra procesado, ahora se presentó ante la justicia federal porteña para denunciar que se siente "amenazado" luego de informar que en el ingreso a la ciudad bonaerense de Chivilcoy, donde se encuentra trabajando, habrían sido colocados carteles que repudian su presencia allí. En los letreros lo tildan de "nazi" y lleva la firma del "peronismo militante Chivilcoy".

Insólito: el neonazi, Jonathan Morel que amenazó con matar a @alferdez @CFKArgentina y a Máximo Kirchner, entre otros, fue al Juzgado Federal y Correccional 8 a decir que se siente "amenazado" y me citó en su denuncia. Está acusado por CFK ante el Juzgado de Martínez de Giorgi. pic.twitter.com/mdO3AjAzUw — Juan Alonso (@jotaalonso) January 2, 2023

Morel hizo la presentación ante el juzgado federal número 8 donde tramita el expediente en el que se encuentra procesado bajo la acusación de haber llevado adelante un plan criminal que tuvo por objeto imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza. Cabe remarcar que está acusado de promover acciones violentas contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, su hijo Máximo Kirchner y el presidente Alberto Fernández.

Ahora, sin embargo, Morel dice sentirse amenazado y en la presentación que realizó hoy también citó una serie de mensajes publicados por un periodista en Twitter donde subió un video de él desempeñándose como mozo. Al enterarse de que su nombre aparecía en la denuncia, el periodista Juan Alonso, publicó la denuncia en Twitter y escribió: "Insólito: el neonazi, que amenazó con matar a @CFKArgentina me citó en su denuncia".

Días atrás el PJ de Chivilcoy emitió un comunicado con el que repudió la presencia del referente de Revolución Federal en esa ciudad bonaerense y advirtió que "ahora tenemos a un neonazi en nuestras calles" por lo que apuntó contra la "maquinaria de impunidad de (los tribunales de) Comodoro Py". "Repudiamos la presencia en Chivilcoy de Jonathan Morel", puntualizaron desde el PJ de Chivilcoy en un comunicado.

Desde que se supo que estaba en Chivilcoy fue repudiado por el Partido Justicialista local (ver comunicado arriba). Morel realizó una transmisión por esta plataforma antes del intento de asesinato de CFK y manifestó que quería matar a la Vicepresidenta de la Nación.

Además, se manifestaron en contra del "accionar de una ´Justicia´ que condena a los chivilcoyanos a tener que convivir con este monstruo que ha sido promotor de violencia política de manera pública" y denunciaron la "maquinaria de impunidad de Comodoro Py". La presentación realizada por Morel será remitida a la justicia provincial para que determine si corresponde iniciar una investigación o desestimarla, según Télam.

Por su parte, Morel aseguró en una entrevista publicada por el diario La Razón de Chivilcoy que "no se esconde" cuando lo reconocen, señaló que continúaa diciendo "lo que piensa" y negó cualquier vinculación con los detenidos por intentar matar a la vicepresidenta. "No estoy detenido y no estoy en la causa de intento de magnicidio porque no tengo nada que ver por más que les duela", remarcó a ese medio local.