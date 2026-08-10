Tras persecución en el Río Paraná: Prefectura secuestró 400 kilos de cocaína en Ramallo
El operativo llevado a cabo por la fuerza federal frente a las costas de Ramallo terminó con varias personas detenidas. También hubo allanamientos en dos domicilios de la ciudad.
El procedimiento comenzó el último sábado (8 de agosto) cuando efectivos de la División Investigaciones de la Prefectura San Nicolás detectaron dos lanchas que presuntamente eran utilizadas para trasladar estupefacientes y realizar trasbordos hacia embarcaciones de mayor porte.
La intervención derivó en una persecución sobre el río Paraná, que finalizó con la aprehensión de varias personas y el secuestro del cargamento.
La investigación estaría vinculada con una causa iniciada en Bahía Blanca y busca determinar el funcionamiento de una presunta organización dedicada al traslado y distribución de drogas mediante embarcaciones.
Durante el domingo, Prefectura realizó además dos allanamientos en distintos puntos de Ramallo, donde se produjeron nuevas detenciones y se secuestraron elementos que podrían estar relacionados con la causa. Algunas de las personas involucradas no serían residentes de Ramallo.
La investigación continúa para establecer el origen y destino de la droga y el alcance de la organización.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión