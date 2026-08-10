El procedimiento comenzó el último sábado (8 de agosto) cuando efectivos de la División Investigaciones de la Prefectura San Nicolás detectaron dos lanchas que presuntamente eran utilizadas para trasladar estupefacientes y realizar trasbordos hacia embarcaciones de mayor porte.

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La intervención derivó en una persecución sobre el río Paraná, que finalizó con la aprehensión de varias personas y el secuestro del cargamento.

La investigación estaría vinculada con una causa iniciada en Bahía Blanca y busca determinar el funcionamiento de una presunta organización dedicada al traslado y distribución de drogas mediante embarcaciones.

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Durante el domingo, Prefectura realizó además dos allanamientos en distintos puntos de Ramallo, donde se produjeron nuevas detenciones y se secuestraron elementos que podrían estar relacionados con la causa. Algunas de las personas involucradas no serían residentes de Ramallo.

La investigación continúa para establecer el origen y destino de la droga y el alcance de la organización.

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