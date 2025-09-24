Tras recibir un fuerte espaldarazo político por parte del presidente Donald Trump en Nueva York, Javier Milei dará este miércoles su discurso ante la 80° Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). El mensaje del mandatario está programado para las 12.45 (hora argentina) y tendrá una duración de 15 minutos.

Según adelantaron fuentes del gobierno, el Jefe de Estado reafirmará la alianza de la Argentina con Estados Unidos e Israel, abordará la cuestión Malvinas y defenderá su plan económico a casi dos años de gestión. También se prevé que podría volver a criticar al organismo supranacional.

A su vez, por la tarde, se reunirá con la titular del FMI, Kristalina Georgieva, según confirmó el vocero Manuel Adorni.

Asimismo, por la noche Milei participará de la gala del Atlantic Council, donde recibirá el premio Ciudadano Global 2025, que le entregará el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent.

