Zulma Lobato, la mediática que semanas atrás había sido encontrada en situación de calle en Paraná, se instaló en Tandil luego de recibir alojamiento y asistencia de una amiga.

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La mujer de 67 años había sido vista a principios de agosto en la capital entrerriana con apenas algunas bolsas de consorcio donde llevaba ropa y otras pertenencias. Tras conocerse su situación, el municipio de Paraná le brindó asistencia y un lugar donde permanecer temporalmente.

Posteriormente, la activista trans Jazmín “La Cuerpo” Salinas intervino para ayudarla a regresar a Buenos Aires. Ahora, Lobato encontró un nuevo lugar para vivir en la ciudad bonaerense de Tandil.

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La recibió una amiga

A diferencia de las versiones que indicaban que podía ser trasladada a un hogar para adultos mayores, Lobato fue recibida por Jair Hourcade, conocida en redes sociales como “La Pepona”, quien vive en Tandil desde hace más de dos décadas.

“Yo la conocí a ella en Buenos Aires, en un streaming. Nos hicimos muy amigas y hoy, como está atravesando un momento muy difícil de su vida, decidí traérmela a vivir conmigo”, explicó Hourcade.

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La Pepona compartió en sus redes sociales distintos momentos junto a Lobato desde su llegada a la ciudad. En uno de los videos, ambas aparecen después de compartir una cena.

“Salidita en Tandil. Salimos a cenar y nos regalaron dos mates. Estamos en Tandil viviendo”, contó Hourcade.

Lobato, por su parte, también se mostró conforme con su nuevo destino. “Es hermosa”, afirmó al referirse a la ciudad serrana.

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Sus primeras salidas por Tandil

Apenas dos días después de su llegada, Lobato salió a recorrer el centro de Tandil junto a su amiga y también compartieron una merienda.

Las imágenes mostraron a la mediática en una situación diferente a la que había atravesado días antes en Paraná, donde había sido encontrada sin un lugar estable para vivir y con sus pertenencias dentro de bolsas.

La situación también generó comentarios y críticas en redes sociales hacia La Pepona por publicar videos junto a Lobato. Ante esos cuestionamientos, Hourcade decidió responder públicamente.

“Si subo un video, porque lo subo... si la muestro o si la tengo escondida...”, expresó, y explicó que Lobato autoriza cada vez que aparece en las publicaciones.

“Ella no necesita nada, tiene comida, tiene techo, tiene todo”, remarcó La Pepona, visiblemente molesta por los comentarios recibidos.

Ya había visitado Tandil

La relación entre ambas no es nueva. En marzo, Lobato había viajado a Tandil invitada por La Pepona y se presentó en Pizza Pizzonda, un local que ofrece espectáculos en vivo.

Aquella visita significó el regreso de la mediática a los escenarios después de varios años y también le permitió conocer la ciudad que ahora se convirtió en su nuevo hogar.