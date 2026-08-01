Luego de confirmar el fin de su relación con Luck Ra, La Joaqui volverá a los escenarios bonaerenses con una presentación especial en Olavarría. La artista, una de las máximas exponentes de la música urbana argentina, actuará el próximo 9 de agosto en el Teatro Municipal.

Ads

El recital tendrá lugar en la sala ubicada en Rivadavia 2800, donde las puertas abrirán a las 19:30 para recibir al público. La propuesta incluirá un recorrido por sus mayores éxitos y una puesta en escena especialmente diseñada para un formato más cercano con sus seguidores.

La presentación llega en un momento de gran exposición para la cantante. En los últimos días confirmó su separación de Luck Ra, poniendo fin a una de las relaciones más populares de la escena musical argentina. Si bien ambos optaron por mantener un tono respetuoso al comunicar la ruptura y evitaron entrar en polémicas, la noticia generó una fuerte repercusión entre sus fanáticos y en las redes sociales.

Ads

Lejos de detener su agenda artística, La Joaqui continúa enfocada en su carrera, con una serie de presentaciones en distintos puntos del país y el lanzamiento de nuevos proyectos musicales.

Las entradas para el show en Olavarría tienen un valor desde los $50.000 y pueden adquirirse de manera online. Además, la organización informó que habrá diversas opciones de financiación, entre ellas tres cuotas sin interés con tarjetas seleccionadas y cuatro cuotas sin interés con Banco Provincia, además de pagos con débito, aplicaciones bancarias y Mercado Pago.

Ads