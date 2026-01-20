Dos personas fueron detenidas por la Policía Comunal luego de protagonizar un violento ataque contra un inspector de Tránsito y una mujer policía, a quien le provocaron fracturas de costillas, en un grave episodio ocurrido tras la finalización del evento “Vuelta de la Amistad”, un evento de ciclismo barrial.

El hecho se registró cuando se realizaba el repliegue de los cortes de calles dispuestos por el operativo de seguridad. En ese contexto, por motivos que aún se investigan, dos sujetos identificados como Axel Quiroz (24) y Martín Lorenzetti (26), ambos con domicilio en Chivilcoy, comenzaron a arrojar piedras contra un móvil de la Dirección de Tránsito, causando daños materiales, y luego agredieron brutalmente a un inspector municipal.

El trabajador se encontraba acompañado por una Oficial Principal de la Policía que estaba de franco, quien también fue atacada durante la golpiza. Como consecuencia de la agresión, el inspector sufrió lesiones leves, mientras que la oficial resultó con fracturas en las costillas. Ambos recibieron atención médica y posteriormente fueron dados de alta.

Tras el ataque, los agresores fueron detenidos de manera inmediata por personal policial y puestos a disposición de la Justicia. La causa fue caratulada como “lesiones graves, lesiones leves y daño calificado”.

Desde el área de Seguridad municipal expresaron un enérgico repudio a lo ocurrido. La secretaria de Seguridad manifestó que este tipo de acciones “atentan contra el orden público y contra los hombres y mujeres que trabajan a diario en las distintas fuerzas de seguridad para mantener la convivencia social”.

Por su parte, el secretario de Seguridad, Néstor Dabi, se refirió al episodio como “un hecho gravísimo”. El funcionario municipal expresó: “Son trabajadores que cumplen su tarea para mantener el orden y no vamos a permitir este tipo de violencia”, sostuvo, y aseguró que serán “implacables” ante situaciones similares.

“La oficial sufrió fracturas graves. Si no hubiera actuado la policía de manera inmediata, el desenlace podría haber sido mucho peor”, concluyó.