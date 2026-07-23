La salida del aire durante casi tres días de La Dorrego AM 1420, una de las emisoras históricas del distrito de Coronel Dorrego, derivó en un fuerte mensaje de su director, Pablo Javier Marcó, quien cuestionó la indiferencia de gran parte de la dirigencia política local frente al inconveniente que atravesó el medio.

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En una columna de opinión titulada "El silencio que más dolió no fue el de la radio", publicada en el sitio web de la emisora, Marcó repasó la historia de la AM, destacó el esfuerzo realizado durante casi dos décadas para sostenerla y reflexionó sobre el rol que cumplen los medios de comunicación del interior bonaerense.

El periodista explicó que la radio sufrió un desperfecto técnico que la dejó fuera del aire durante casi tres días y señaló que, mientras trabajaban para resolver el problema, comenzaron a recibir llamados y mensajes de oyentes interesados en conocer qué había ocurrido y cuándo volverían las transmisiones.

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"Ese gesto espontáneo volvió a demostrarme algo que conocemos desde hace años: esta radio sigue formando parte de la vida de muchas personas", expresó.

Sin embargo, contrastó esa reacción con la que, según sostuvo, tuvo buena parte de la dirigencia local. "Con muy pocas y valorables excepciones, no recibí consultas ni mensajes de quienes tienen responsabilidades públicas en nuestra comunidad", escribió.

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Marcó aclaró que su planteo no estaba vinculado a un reclamo económico ni a la expectativa de que alguien resolviera el desperfecto, sino que esperaba un gesto de acompañamiento.

"Lo que esperaba era algo mucho más simple: sentirnos acompañados. Una llamada. Un mensaje. Una pregunta", afirmó.

En su reflexión, también destacó que la radio constituye un espacio utilizado habitualmente por instituciones, autoridades municipales y representantes tanto del oficialismo como de la oposición para comunicarse con los vecinos, además de difundir campañas solidarias e información de interés para la comunidad.

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Tras superar la falla técnica, la emisora volvió a transmitir, aunque continúa realizando pruebas para determinar el origen del inconveniente y evitar que vuelva a repetirse.

Al cierre de la publicación, Marcó aclaró que el texto expresa exclusivamente su opinión personal y que las consideraciones allí realizadas no representan necesariamente la postura institucional de la radio ni del resto de quienes integran la cooperativa que la administra.