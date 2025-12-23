Luego de una paritaria frustrada en Bragado, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció aprietes y amenazas por parte del gobierno municipal que encabeza el intendente Sergio Barenghi, jefe comunal de ese distrito bonaerense. La acusación fue realizada por la secretaria general del gremio, Patricia Feloy, tras levantarse de la mesa de negociación salarial.

En declaraciones a Bragado TV, Feloy explicó que el conflicto se desató luego de que el Ejecutivo rechazara el pedido de 20% de aumento, consensuado en asamblea, tanto para trabajadores activos como para jubilados municipales. Como alternativa, propuso un esquema de 15% en diciembre y 5% en enero, teniendo en cuenta los gastos de fin de año y el inicio del ciclo lectivo.

Según relató, durante la reunión el secretario de Hacienda, Juan Manuel Barenghi, consultó al intendente y luego transmitió una advertencia que generó tensión: “El acuerdo se va a firmar con quienes estén de acuerdo y el que no, se atendrá a las consecuencias”. Más tarde, la dirigente aseguró haber recibido otro mensaje similar, que calificó como un apriete, motivo por el cual decidió retirarse de la paritaria.

Tras el episodio, Feloy confirmó que presentó la denuncia ante el Ministerio de Trabajo, tanto a nivel local como regional, y que también notificó a autoridades provinciales y nacionales, en el marco de un conflicto salarial que vuelve a poner en foco la situación de los trabajadores municipales en la provincia de Buenos Aires.

