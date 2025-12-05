Los diez delfines que permanecían en el predio fueron trasladados con éxito a un oceanario de Hurghada, Egipto, en la costa del Mar Rojo. El operativo, marcó el final de una etapa iniciada en marzo, cuando el emblemático complejo marino bajó sus persianas tras décadas de actividad.

El traslado comenzó por vía terrestre hacia el aeropuerto internacional de Ezeiza y continuó en un vuelo de Qatar Airways. Los animales viajaron en contenedores especiales y fueron acompañados por un equipo integrado por veterinarios, biólogos y cuidadores del propio Aquarium.

“Los delfines llegaron en excelente estado, debido a las buenas condiciones médico-veterinarias en las que se encontraban”, señalaron los responsables del operativo a Ahora Mar del Plata. Al tratarse de ejemplares nacidos en cautiverio, su liberación en el mar era inviable, ya que no cuentan con las habilidades para poder alimentarse por sí mismos. Por esta razón, la derivación a otro centro con estándares adecuados era la única alternativa viable.

Hurghada, un polo turístico sobre el Mar Rojo, cuenta con tres oceanarios. Los delfines marplatenses fueron incorporados a un complejo inaugurado en 2015, que alberga 1.200 animales de casi un centenar de especies y que, según informaron las autoridades del ex Aquarium, cumple con “altos estándares de bienestar animal”.

Para garantizar una correcta adaptación, tres cuidadores argentinos permanecerán allí durante al menos tres meses, acompañando el proceso y monitoreando su comportamiento en el nuevo entorno.

¿Qué ocurre con los otros animales?

Aunque el traslado de los delfines era el operativo más complejo, no son los únicos animales que aún permanecen en el ex Aquarium. Otros ejemplares, también nacidos en cautiverio, continúan bajo el cuidado de profesionales mientras se gestionan sus respectivos destinos. La prioridad, señalaron, es asegurar que todos sean derivados a centros capaces de ofrecer condiciones adecuadas de bienestar y atención.