Cinco personas fueron detenidas en el marco de la investigación por presunta trata de personas con fines de explotación laboral en dos establecimientos de Tortuguitas, partido de Malvinas Argentinas. La causa se inició tras la muerte de un trabajador de 20 años por intoxicación con plomo y derivó en el rescate de 14 personas que trabajaban en condiciones precarias.

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Como informó previamente LANOTICIA1.COM, los trabajadores vivían y dormían en los mismos predios donde realizaban tareas de fundición de plomo y procesamiento de chatarra, en jornadas de 12 horas y sin elementos de protección adecuados.

Según la información difundida por el Ministerio de Seguridad Nacional, los cinco acusados son argentinos y mayores de edad. Entre ellos se encuentra un hombre de 84 años, señalado como propietario de la empresa y presunto líder de la organización, quien quedó a disposición de la Justicia.

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La investigación también incluyó allanamientos en domicilios de Tigre, La Plata e Ingeniero Maschwitz, vinculados con las plantas. Durante los procedimientos se secuestraron teléfonos celulares, computadoras, documentación y un automóvil, elementos que quedaron incorporados a la causa.

Los acusados quedaron a disposición del Juzgado Federal Criminal y Correccional de Tres de Febrero, en una causa por presunta infracción a la normativa sobre trata de personas y por homicidio culposo.

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El caso había tomado impulso luego de que se conociera la muerte del joven de 20 años, oriundo de Misiones. Los análisis médicos detectaron en su sangre 122,8 microgramos de plomo por decilitro, cuatro veces el máximo permitido para un trabajador expuesto a ese metal.

La situación motivó una denuncia del Ministerio de Trabajo bonaerense ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), que dio paso a la investigación sobre las condiciones laborales en los establecimientos.

La causa continúa bajo investigación para determinar las responsabilidades de los detenidos.