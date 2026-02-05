Después de 23 días de conflicto laboral, la empresa Lustramax S.R.L., dedicada a la fabricación y distribución de artículos descartables, limpieza e higiene, autorizó el reingreso de los trabajadores despedidos y los delegados gremiales, dando así una tregua de una semana que responde de hecho a la Conciliación Obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo.

La planta de la compañía, ubicada dentro del Parque Industrial de la localidad de Tortuguitas, en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas, finalmente permitió el ingreso al predio, se negó a formalizar por escrito su compromiso de acatar la conciliación, medida que los trabajadores interpretaron como un gesto motivado “por puro capricho”.

Los empleados señalaron que el conflicto podría haberse evitado y cuestionaron la intervención de la senadora Florencia Arietto, a quien acusaron de haber aconsejado a la empresa “ponerse burdamente por fuera de toda legalidad”.

La conciliación obligatoria tiene vigencia por una semana más. En ese marco, los trabajadores sostuvieron que esperan una solución definitiva en los próximos días, dado que existen “alternativas concretas” para resolver el conflicto. Sin embargo, advirtieron que mantendrán el estado de alerta y organización y que, si la empresa vuelve a avanzar con despidos, incluidos delegados o referentes gremiales, profundizarán las medidas de lucha.

