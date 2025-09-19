Un joven de 21 años identificado como Agustín “Chimuelo” Cañadas, con vínculos familiares en General Madariaga, fue brutalmente agredido a la salida de un boliche en Pinamar. El episodio ocurrió aproximadamente a las seis de la mañana, cuando Cañadas fue interceptado por tres hombres cuando se disponía a subir a su auto.

Según el relato de su madre, María Victoria Cruces, el ataque no fue un robo, ya que en ningún momento le sustrajeron pertenencias al joven: “Mi hijo sufrió un ataque en la vía pública, en calle Jonás, luego de festejar su cumpleaños. Cuando ya había salido del boliche y estaba por subir al auto, tres sujetos lo abordaron, entrecruzaron unas palabras y comenzaron a golpearlo. Lo dejaron inconsciente y luego huyeron del lugar”, relató la madre a Telpin TV.

Los agresores, tres sujetos de entre 25 y 30 años, que además habrían estado acompañados por una mujer, se retiraron del lugar en un vehículo Peugeot 206.

El joven sufrió fracturas, además de una grave lesión ocular, lo que obligó su traslado a Mar del Plata para recibir atención especializada. El parte médico indica además que padece traumatismo maxilofacial y permanece bajo tratamiento.

La Justicia ya tendría identificados a los agresores, según informaron familiares, quienes también agradecieron la colaboración de vecinos que aportaron datos para aportar al esclarecimiento del hecho.

La madre de Agustín remarcó que no existía vínculo previo alguno entre su hijo y quienes lo atacaron.

Ante la gravedad de las lesiones, se confirmó la necesidad urgente de una cirugía maxilofacial, estimada en un plazo máximo de 10 días, para evitar complicaciones mayores. Además, la familia ha iniciado una campaña solidaria para cubrir los costes médicos; quienes deseen colaborar pueden hacerlo mediante el alias chimuelo.pinamar.

