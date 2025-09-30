Un grave accidente laboral sucedió en la localidad de Olavarría, cuando un operario de la empresa Molino Olavarría, situada en el Parque Industrial II, cayó al vacío desde una altura cercana a tres pisos tras ceder una baranda. Actualmente se encuentra internado en estado reservado con múltiples fracturas.

El trabajador, de entre 25 y 30 años, se hallaba efectuando tareas de manera solitaria debido a que varios colegas estaban de licencia ese día. Según fuentes con acceso al caso, el joven se desplazaba por una estructura elevada cuando la baranda cedió, y se precipitó.

El impacto le ocasionó lesiones severas: fracturas en ambos brazos, muñecas, pelvis, múltiples costillas y rostro. Afortunadamente, hasta ahora no se ha constatado que el cráneo o la médula espinal hayan sido comprometidos, lo cual representa una esperanza para los familiares.

Al no existir otras personas presentes en ese turno, no fue posible una asistencia inmediata. El auxilio fue brindado por un camionero que vio el cuerpo luego de algunos minutos. Fue trasladado de urgencia a una clínica privada de la ciudad, donde permanece internado en estado reservado.

La causa fue caratulada como “lesiones por accidente” y está a cargo de la UFI 4, bajo la titularidad de la doctora Serrano. Hasta el momento no se han señalado imputados ni abiertas líneas de sospecha de negligencia deliberada.

