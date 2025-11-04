Una secuencia violenta quedó registrada cuando una mujer ingresó a la Escuela Secundaria Nº 16 de Junín, entró al aula y atacó con una cadena a una alumna de 14 años. La menor sufrió cortes en la cabeza, lesiones en brazos y piernas y politraumatismos, y debió ser trasladada de urgencia al hospital local por el SAME.

Según la denuncia presentada ante la policía, la agresión comenzó después de que una compañera alertara a la joven sobre la presencia de una mujer que, al parecer, la buscaba con intención de atacarla. Testigos relataron que la invasora irrumpió en el salón “a los gritos” y profirió insultos y amenazas antes de la golpiza. “¿Qué problema tenés con mi hija?”, le habría preguntado la agresora.

Una madre atacó a cadenazos a la compañera de 14 años de su hija en Junín. pic.twitter.com/9zA05ETgiG — MDZ Online (@mdzol) November 4, 2025

La situación escaló cuando la hija de la atacante le entregó una cadena a su madre, que la utilizó para propinar varios golpes en la cabeza de la adolescente. El episodio fue filmado con un teléfono celular y la grabación forma parte de la denuncia.

“Te voy a c... a palos todos los días a la entrada y a la salida, y si ese video se hace viral voy a ir hasta tu casa y te voy a matar”, lanzó la agresora.

Una docente intervino durante el ataque, consiguió separar a la víctima y exigió que la agresora abandonara el aula. La alumna agredida fue asistida por el Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) y derivada al hospital, donde constataron cortes severos en la cabeza (según la madre, “la cabeza abierta en cuatro partes”), lesiones en un ojo y traumatismo de cráneo, además de heridas en piernas y brazos.

La madre de la menor, que contó lo sucedido a Canal 10 de Junín, relató con angustia: “Me llamó mi hija y me dijo ‘vení, mamá’. Lloraba, gritaba. Casi me muero en el instante, salí corriendo con el padre hasta la escuela”. En la entrevista la mujer aseguró que el conflicto no es nuevo y que originalmente no involucraba directamente a su hija: la adolescente habría intervenido en defensa de una amiga.

En la denuncia también se consigna que la agresora habría protagonizado un incidente anterior en el que llegó a la escuela con un cuchillo, antecedente que según la madre no fue suficiente para evitar el actual desenlace.: “Es intento de homicidio, esta mujer tiene que estar presa”, sostuvo la madre en la entrevista.

La Fiscalía Nº 9 de Junín intervino en el caso y ordenó una medida cautelar para proteger a la víctima. La causa quedó a cargo de la investigación penal correspondiente mientras la policía continúa recabando testimonios y probatorias, incluido el video que registró la agresión.