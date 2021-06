El tren que arribó al distrito bahiense el sábado pasado se retira este miércoles. Según su coordinadora, María Delgado, tuvieron “alta demanda” de hisopados para detectar coronavirus y quedaron sorprendidos por el índice de positividad.

"Nos superó las expectativas la cantidad de gente que acudió al tren a servirse de las prestaciones de salud que estamos haciendo. Y nos sorprendió bastante la positividad: el 28 tuvimos casi un 45 %, con 81 hisopados positivos", expresó la coordinadora a la radio LU2.

Delgado advirtió que "la gente no está pudiendo acceder al diagnóstico de testeo en el hospital o en el servicio de salud local; las personas refieren que se cerraron muchas salitas en el último año y que en algunos lugares no las hisopan si no tienen síntomas graves".

El tren sanitario se concentra en la atención primaria de la salud, controles en general, desarrollo del calendario de vacunación y aplicación de primera dosis de neumonía y antigripal.

Por la pandemia cuenta con un “circuito COVID” donde "se realiza un cuestionario y luego se realiza el hisopado, con resultado a los 15 minutos". El tren se dirige hacia la zona norte bonaerense con un recorrido desde Pilar a Junín.