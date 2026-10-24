Después de nueve años, los trenes eléctricos del Sarmiento que realizan el recorrido entre Once y Moreno volverán a utilizar los andenes centrales de las estaciones de Ramos Mejía y Ciudadela.

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Las plataformas permanecían fuera de servicio desde 2017. La modificación será posible luego de una serie de trabajos de adecuación realizados en ambas estaciones.

"Con la habilitación de los andenes, las formaciones pasarán a circular por las vías centrales, lo que permitirá mejorar la organización del servicio y contar con más alternativas operativas ante eventuales contingencias", explicaron desde la empresa Trenes Argentinos.

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Además, indicaron que la utilización de las vías internas "contribuirá a reducir la posibilidad de incidentes con vehículos en los pasos a nivel". La nueva configuración permitirá disponer de cuatro andenes habilitados, ampliando las posibilidades de diagramación de los servicios.

En la estación Ramos Mejía, los trabajos estuvieron a cargo de Trenes Argentinos Infraestructura e incluyeron la reconstrucción integral del andén central. La intervención contempló la ejecución de una nueva estructura, la construcción de escaleras y una rampa de acceso, la instalación de solado háptico reglamentario y la incorporación de espacios de resguardo debajo de los andenes.

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También se construyeron nuevos refugios para pasajeros, un módulo de acceso SUBE y una conexión entre el andén central y el túnel peatonal de la estación. "Estas mejoras permitirán recuperar una infraestructura que llevaba años sin utilizarse y ofrecer mejores condiciones de seguridad tanto para la circulación de las formaciones como para el desplazamiento de los usuarios", dijeron desde la empresa estatal.

En Ciudadela, las tareas fueron ejecutadas por Trenes Argentinos Operaciones y estuvieron orientadas a acondicionar el andén central para recibir nuevamente pasajeros. Entre las intervenciones realizadas se encuentran la instalación de luminarias y monitores que informan sobre la llegada de las formaciones el acondicionamiento del módulo SUBE y la pintura de las dependencias. Además, se pusieron en funcionamiento cámaras de vigilancia y equipos de anuncios al pasajero.

Aunque el andén central volverá a estar operativo desde este sábado, el proyecto de recuperación de la estación Ramos Mejía todavía contempla otras intervenciones destinadas a completar trabajos que permanecieron inconclusos durante años.

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Actualmente, se avanza con la restauración del edificio histórico, las boleterías, el hall principal y el centro de atención al pasajero. Estas tareas también incluyen mejoras en los accesos y en las condiciones de seguridad de las instalaciones.

También está prevista la continuidad de los trabajos necesarios para habilitar los sanitarios públicos destinados a hombres, mujeres y personas con discapacidad, junto con la recuperación de las dependencias operativas.