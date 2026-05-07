Tren Sarmiento funcionará limitado entre Liniers y Moreno este fin de semana
El servicio circulará en forma limitada por obras en zona de vías. Cuáles serán los primeros y los últimos trenes programados.
Según informaron desde la empresa Trenes Argentinos, desde las 22:30 horas del sábado 9 y hasta las 08:00 horas del domingo 10 de mayo, los trenes del ramal Once–Moreno del Sarmiento circularán con recorrido limitado entre las estaciones de Liniers y Moreno.
La razón de la medida es por la realización de "obras en zona de vías", según se indicó.
En este sentido, los horarios del último tren del sábado 9/5 será:
- Once - Moreno a las 23:25 horas
- Liniers - Moreno a las 00:22 horas
- Moreno - Once a las 21:50 horas
- Moreno - Liniers a las 22:20 horas
Mientras que el primer tren con recorrido completo del domingo 10/5 será:
- Once - Moreno a las 08:22 horas
- Moreno – Once a las 07:24 horas
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