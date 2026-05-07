Según informaron desde la empresa Trenes Argentinos, desde las 22:30 horas del sábado 9 y hasta las 08:00 horas del domingo 10 de mayo, los trenes del ramal Once–Moreno del Sarmiento circularán con recorrido limitado entre las estaciones de Liniers y Moreno.

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La razón de la medida es por la realización de "obras en zona de vías", según se indicó.

⚠️#TrenSarmiento



Por obras en zona de vías, desde las 22:30 h del sábado 9/5 hasta las 8 h del domingo 10/5, el ramal #Once - #Moreno circulará limitado entre #Liniers y #Moreno.



📲Más información: https://t.co/SwVrRA2pia y la app Trenes Argentinos. pic.twitter.com/0a3Ih0ht9m — Info Tren Sarmiento (@InfoTSarmiento) May 7, 2026

En este sentido, los horarios del último tren del sábado 9/5 será:

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Once - Moreno a las 23:25 horas

Liniers - Moreno a las 00:22 horas

Moreno - Once a las 21:50 horas

Moreno - Liniers a las 22:20 horas

Mientras que el primer tren con recorrido completo del domingo 10/5 será:

Once - Moreno a las 08:22 horas

Moreno – Once a las 07:24 horas

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