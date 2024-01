Un principio de incendio registrado en el techo de la municipalidad de Trenque Lauquen conmocionó en la mañana de este martes a trabajadores y autoridades que tuvieron que evacuar el edificio y esperar el accionar de los Bomberos Voluntarios que sofocaron el fuego rápidamente.

El foco de incendió se inició por la ola de calor que azota a la provincia y gran parte del país lo que generó un sobrecalentamiento de los cables eléctricos que están en la terraza y “que alimentan a la Municipalidad”, explicó el secretario de Obras y Servicios Públicos del municipio, Manuel Silva Muñoz.

Y detalló que los mismos “estaban junto a un manojo de cables en desuso de Telefónica, internet y alumbrado público, y que producto del calor que hay en la terraza y la alta demanda ocasionaron una llamarada que quemó un tramo de estos cables y de todos los cables que estaban juntos”.

En este marco, el funcionario precisó que “ya estamos trabajando para resolver el tema eléctrico” y que “se liberó el personal municipal para que no estén acá porque no tienen sistema, no tienen electricidad y mañana se retoma la actividad normalmente”, al tiempo que agradeció el rápido actuar de los Bomberos.

“Con el tema de electricidad la cooperativa acudió rápido a cortar el suministro para que nosotros podamos trabajar con los cables con seguridad y ahora en la azotea de la municipalidad está trabajando personal municipal para reparar el tema eléctrico y el tema de alimentación de fibra óptica y el sistema”, dijo.

“Por suerte no fue nada más que un susto debido a la ola de calor, la alta demanda y habrá que repararlo en el día para volver a la normalidad mañana”, finalizó Silva Muñoz.