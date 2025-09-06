Los tres hombres oriundos de Copetonas, partido de Tres Arroyos, fallecieron al colisionar la camioneta en que viajaban contra un tren de carga en el kilómetro 190 de la ruta 12, en la provincia de Entre Ríos, este sábado cerca de las 7.

En cuanto a las identidades de las víctimas, se supo que se trata de Juan Pesalaccia, de 46 años; Darío Dannunzio, de 45 años; y Patricio Christiansen, de la misma edad. El pueblo de más de 1000 habitantes se encuentra conmocionado. La Intendencia de Tres Arroyos, a cargo de Pablo Garate, junto con la Delegación de Copetonas, enviaron sus condolencias a las Familias Pesalaccia, Christiansen y Dannunzio “por la terrible pérdida sufrida esta mañana, nos ponemos a entera disposición de los familiares”, se indicó en un breve comunicado.

El único sobreviviente, Diego Dannunzio (45), sufrió fractura de fémur en la pierna izquierda y fue trasladado al Hospital San Antonio de Gualeguay donde permanece internado y sedado.

“Se estima que se trata de un grupo de amigos, porque todos tienen la misma edad, que viajaban hacia Gualeguay a pescar porque en la camioneta estaban todos los equipos de pesca”, confirmó a Elonce el jefe de la Departamental policial Islas, comisario Jorge Moreyra.

El jefe de Bomberos Voluntarios de Ceibas, Marcelo Paredes, confirmó que “en el

cruce ferroviario hay señalización vertical y horizontal que indica el paso a nivel del tren y la reducción de velocidad, pero las personas que no son de la zona no lo conocen”. Aclaró además que “no hay barrera ni señalización sonora”.

El tren de carga era conducido por un hombre joven de 34 años, domiciliado en Basavilbaso, e iba acompañado por otro joven de 24 años, oriundo de la misma localidad. Ambos no presentaban lesiones.