El hecho sucedió esta mañana en la Ruta 228 cuando un camión transportaba cajones de pescado. Parte de esa carga quedó tirada sobre el asfalto.

El inconveniente se dio en una rotonda y rápidamente el olor a pescado quedó impregnado en el ambiente.

No hubo intervención policial en el lugar, por lo que no se pudo dar parte al Ministerio de Desarrollo Agrario, organismo que se encarga de estas cuestiones en particular.