Dos detenidos en la comisaría de Tres Arroyos comenzaron una huelga de hambre y se cosieron la boca con trozos de alambre e hilo. Los dos tienen antecedentes y señalan en este caso puntual que no cometieron el ilícito.

Se trata de Walter Ezequiel Cuevas y Diego Martín Morán, quien fueron aprehendidos en la madrugada del 1º de este mes, acusados de "robo en grado de tentativa". Se encuentran en prisión preventiva, debido a que se los vincula con el intento de robo en el depósito del Hotel Elegance, en lo que afirman no tener responsabilidad, según publicó La Voz del Pueblo.

La pareja de Morán indicó que "ellos hace 7 días que están en huelga de hambre. Están en muy malas condiciones sin agua, no les quieren dar la medicación, se niegan a darles agua caliente para que se desinfecten la herida, los tienen encerrados a los dos en una celda".

Aseguró que el viernes fueron trasladados a un penal, ante el desconocimiento de su familia más directa, por lo que realizaron diversas averiguaciones. Finalmente, en la Comisaría Primera -según sostuvo- les dijeron que los estaban trayendo de regreso porque "no los aceptaron, debido a que están lastimados".

Hace varios días se cosieron la boca con alambre y el sábado volvieron a hacerlo "con un pedazo de tejido que cortaron del patio de la Comisaría". Y agregó que "piden por favor si alguien de derechos humanos pueden acercarse para q vean en que situación están".

En un escrito, Cuevas señala: "me dirijo a los medios de comunicación haciendo un pedido formal de mi puño y letra, para pedir ayuda sobre mi causa ya que me encuentro injustamente privado de la libertad, por tener un pasado con antecedentes, pero he cambiado mi vida. Hace cuatro años que me dedico a la carpintería".