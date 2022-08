Cristian Tirone, jugador del Deportivo Garmense de la Liga Regional de Tres Arroyos, agredió el pasado fin de semana a una arbitra en medio de un partido de futbol golpeándola por la espalda. La ex pareja del acusado lo defendió.

“Entiendo la crudeza y el error gravísimo que cometió el domingo, lo que me consterna como ser humano es de qué vale ser una buena persona durante 35 años si después te van a ensuciar y te van a dar una muerte social. Lo que estoy viviendo como expareja de una buena persona, que se equivocó muy grave, pero que no deja de ser una buena persona”, expresó la ex pareja de Tirone, Mayra Ramos.

Sobre Tirone, con quien tiene dos hijos agregó: “Yo no voy a justificar nunca un hecho de violencia como el que ocurrió, pero nunca van a escuchar de mi boca que yo diga que él es un tipo violento. Es una excelente persona, un gran padre y un laburante”.