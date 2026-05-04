Este lunes se inauguró la conexión aérea entre Buenos Aires y Tres Arroyos, a cargo de la empresa Humming Airways, con presencia de las autoridades de la Municipalidad, de la Cámara Económica y de una agencia de viajes.

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Las autoridades de la compañía habilitaron el acceso para que los asistentes pudieran recorrer el interior de la aeronave.

Según publicó Vía Tres Arroyos, Francisco Erricart, presidente de la compañía aérea, se mostró muy contento y entusiasmado con este nuevo servicio: "Estamos muy contentos, el vuelo demoró 1 hora 05 minutos con 13 pasajeros que viajaron super cómodos. Estap plaza para nosotros es muy importante, estamos sumando una nueva plaza en la provincia de Buenos Aires y estamos muy satisfechos por el apoyo tanto del municipio como de la Cámara Económica de Tres Arroyos para que esto pueda realizarse".

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Cronograma y valor del pasaje

El cronograma de vuelos ya está definido con dos frecuencias semanales. Los lunes partirá del Aeroparque Jorge Newbery a las 11, con regreso desde Tres Arroyos entre las 12.55 y las 13.05. Los miércoles partirá desde Aeroparque a las 16.30, y emprenderá la vuelta a las 18.25.

El costo por tramo es de 150 dólares y la duración del vuelo es 1 hora 25 minutos.

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Actualmente, la empresa Humming Airways brinda servicios aéreos entre Buenos Aires y Tres Arroyos, Olavarría, Villa Gesell, Tandil, Concordia y Paraná.

Proximamente Humming Airways tiene previsto abrir las nuevas rutas aéreas Santa Teresita-Buenos Aires y Coronel Suarez-Buenos Aires.