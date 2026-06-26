En Tres Arroyos se llevó adelante la primera capacitación destinada a la obtención del carnet habilitante para el uso agrícola de drones, una herramienta que cada vez gana más presencia en la producción agropecuaria por su aporte a la eficiencia, la precisión y la sustentabilidad.

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La actividad contó con una importante participación de productores, técnicos y profesionales del sector, y fue impulsada por el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, en el marco de una política orientada a incorporar nuevas tecnologías al ámbito productivo y promover su uso seguro y responsable.

Durante la jornada estuvieron presentes el director de Innovación Tecnológica del Ministerio, Emiliano Cuciuffo, y el director de Fiscalización y Sanidad Vegetal, Adolfo Caamaño, junto a referentes de la cartera agraria bonaerense.

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También participaron la directora de la Chacra Experimental Integrada Barrow, Natalia Carrasco, y la directora de Producción de la Municipalidad de Tres Arroyos, Margarita Tourn, quienes destacaron la importancia de generar instancias de formación para mejorar los procesos productivos.

Desde el municipio se valoró la realización de este tipo de capacitaciones en el distrito, al considerar que fortalecen el vínculo entre el Estado, las instituciones técnicas y el sector agropecuario.

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Según publicó Radio Claromecó FM 106.9 , la jornada dejó en evidencia el creciente interés por la incorporación de tecnologías aplicadas al campo y reafirmó el compromiso de seguir impulsando instancias de capacitación para acompañar la modernización del sector.