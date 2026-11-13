Para homenajear a la comunidad italiana de Villa Bosch, localidad destacada por concentrar la colectividad más grande de Argentina, la Municipalidad de Tres de Febrero invitó a los vecinos a una nueva edición de “Celebra Italia”.

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El festejo se llevará a cabo en la Plaza Murialdo (Martín Fierro y José Hernández) este viernes 13 de noviembre de 18.00 a 23.00, y continuará durante el sábado 14 y el domingo 15 de 12.00 a 23.00

“Celebramos a esta gran comunidad con un fin de semana dedicado a sus tradiciones y cultura", sostuvo Daniela Valenzuela, secretaria de Capital Humano.

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Los vecinos podrán disfrutar de una propuesta con música y bailes en vivo, junto a la gastronomía tradicional de las colectividades italianas de Tres de Febrero. Es importante resaltar que, debido a la organización del evento, habrá cortes de calles en la zona.

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