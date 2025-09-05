Personal del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), arrestó en la localidad de Tres de Febrero a un hombre acusado de distribuir y comercializar material de abuso sexual infantil (MASI).

La causa se inició en mayo pasado, cuando la División Delitos Cibernéticos Contra la Niñez y Adolescencia de la PFA recibió un oficio judicial proveniente de la Unidad Funcional de Instrucción N°14 del Departamento Judicial de San Martín, a cargo de Vanesa Leggio.

A través del mismo, se ordenaba identificar al autor de la distribución de una serie de archivos denunciados por el Centro de Niños Desaparecidos y Explotados de los Estados Unidos (NCMEC), los cuales mostraban a menores de 18 años en diferentes situaciones de agresiones sexuales.

De esta manera, los federales desarrollaron tareas de inteligencia y establecieron que dicho material era comercializado por medio de diversas redes sociales. En las pesquisas, los agentes determinaron también que la conexión IP del autor de la divulgación de aquellos registros, coincidía con un domicilio de la calle Luis Firpo del barrio Remedios de Escalada de San Martín, ubicado dentro del partido bonaerense de Tres de Febrero.

Reunidas las pruebas, el Juzgado de Garantías N°5 del Departamento Judicial de San Martín, a cargo del Dr. Nicolás Schiavo, ordenó el allanamiento sobre ese inmueble, por lo que los policías irrumpieron en la vivienda y capturaron al sujeto, donde además secuestraron elementos utilizados por éste para cometer las maniobras ilícitas, entre ellos siete teléfonos celulares, una notebook, dos tablets, dos pendrives y tres tarjetas SIM.

El detenido, de nacionalidad argentina y mayor de edad, quedó a disposición del magistrado interventor por infracción a la Ley 27.436, que regula la Tenencia y Distribución de Representaciones Sexuales de Menores de 18 años Agravada.