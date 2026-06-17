Daniela Reich, Secretaria de Capital Humano de Tres de Febrero, señaló: "Queremos que todos los vecinos puedan obtener un puesto de trabajo. Por eso, no solo impulsamos la formación a través de nuestros cursos, sino que buscamos asegurarnos que tengan un lugar de encuentro directo con las empresas para poder conversar, responder todas sus dudas y aplicar a las vacantes disponibles".

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Según se informó oficialmente, para participar de la Feria de Empleo, los vecinos deberán seguir estos pasos:

Ingresá a Mi3F con tu usuario y contraseña (en caso de no tener cuenta, deberás crearla)

con tu usuario y contraseña (en caso de no tener cuenta, deberás crearla) Dirigite a “ Mis trámites”

Hacé clic en la sección “ Desarrollo Humano ”, al final de la página encontrarás el trámite

”, al final de la página encontrarás el trámite Completá tus datos personales, elegí el turno al que podés asistir a la feria (el turno seleccionado debe ser respetado) cargá tu experiencia laboral y en qué áreas te gustaría trabajar

personales, elegí el al que podés asistir a la feria (el turno seleccionado debe ser respetado) cargá tu experiencia laboral y en qué áreas te gustaría trabajar Chequeá toda la información, enviá y listo

y listo Al finalizar el trámite te llegará un mail de confirmación con el turno y dirección.

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