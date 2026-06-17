Tres de Febrero: Llega la segunda edición de la Feria de Empleo
El evento que busca fomentar la inserción laboral y el desarrollo profesional tendrá lugar este jueves de 10.00 a 16.00. Habrá charlas con profesionales y actividades enfocadas en brindar herramientas para mejorar su empleabilidad.
Daniela Reich, Secretaria de Capital Humano de Tres de Febrero, señaló: "Queremos que todos los vecinos puedan obtener un puesto de trabajo. Por eso, no solo impulsamos la formación a través de nuestros cursos, sino que buscamos asegurarnos que tengan un lugar de encuentro directo con las empresas para poder conversar, responder todas sus dudas y aplicar a las vacantes disponibles".
Según se informó oficialmente, para participar de la Feria de Empleo, los vecinos deberán seguir estos pasos:
- Ingresá a Mi3F con tu usuario y contraseña (en caso de no tener cuenta, deberás crearla)
- Dirigite a “Mis trámites”
- Hacé clic en la sección “Desarrollo Humano”, al final de la página encontrarás el trámite
- Completá tus datos personales, elegí el turno al que podés asistir a la feria (el turno seleccionado debe ser respetado) cargá tu experiencia laboral y en qué áreas te gustaría trabajar
- Chequeá toda la información, enviá y listo
- Al finalizar el trámite te llegará un mail de confirmación con el turno y dirección.
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