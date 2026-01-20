Uriel Alejandro Giménez, de 12 años, se llamaba la víctima mortal de una persecución policial, cuando viajaba a bordo de un Fiat Uno Van Fire junto a dos sospechosos. El menor tenía antecedentes y en las redes se conocieron imágenes donde se lo ve empuñando armas.

El hecho sucedió este martes a la madrugada cuando personal policial de Tres de Febrero intentó identificar a los ocupantes de un auto Fiat Uno, pero los jóvenes se dieron a la fuga y comenzaron a repeler el accionar con disparos de arma de fuego.

De este modo, los agentes comenzaron con la persecución, la cual concluyó en el Barrio de Emergencia Puerta 8.

En redes sociales, familiares y amigos del menor expresaron su dolor con mensajes de despedida y un compilado de fotos bajo el hashtag #urixsiempre

Allí al menos dos hombres que estaban armados, huyeron a pie, dejando abandonado el vehículo y a un adolescente fallecido dentro.

La causa quedó en manos de la UFI N°6, quien dispuso que las pericias sean realizadas por Gendarmería Nacional y dentro del rodado se incautaron varias vainas servidas.

Acerca de los efectivos, no se adoptó temperamento restrictivo contra el personal policial actuante, mientras que se determinó que el menor fallecido registra antecedentes por el delito de encubrimiento de fines de octubre del año pasado.

