Tres localidades de la provincia de Buenos Aires fueron incluidas entre los destinos más hospitalarios del país, según la 14ª edición de los Traveller Review Awards elaborados por Booking.com a partir de millones de opiniones de viajeros de todo el mundo.

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El ranking nacional está encabezado por San Martín de los Andes, seguido por Chacras de Coria y Villa Yacanto. La ciudad neuquina, además, logró posicionarse entre los diez destinos más hospitalarios del mundo.

En ese contexto, la provincia de Buenos Aires logró una presencia destacada con tres destinos dentro del listado de nueve localidades reconocidas por su hospitalidad: Junín, Olavarría y Mar de las Pampas.

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Mar de las Pampas

El ranking se construye en función de la proporción de alojamientos premiados dentro de cada ciudad y se basa en más de 370 millones de opiniones verificadas de viajeros y viajeras que valoran la calidad del servicio y la atención recibida en distintos destinos del mundo.

En la clasificación nacional, el top cinco se completa con Godoy Cruz y Junín, mientras que también aparecen en el listado Lago Puelo y Cachi.

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Olavarría

“Podría decirse que la hospitalidad es el arte de hacer sentir al otro como en casa, incluso estando lejos de ella, y ese es, en esencia, el espíritu de los Traveller Review Awards”, expresó Jimena Gutiérrez, gerente general de Booking.com para Argentina.

La ejecutiva agregó que los premios reconocen “el esfuerzo de una ciudad y de toda una comunidad”, reflejado en la atención que brindan los prestadores turísticos y que convierte a cada viaje en una experiencia destacada para quienes recorren el país.

El ranking de los nueve destinos más hospitalarios:

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