El próximo fin de semana, distintas localidades bonaerenses invitan a disfrutar de celebraciones populares que combinan gastronomía, música y costumbres criollas. Desde Chivilcoy hasta Olavarría y Saldungaray (Tornquist), los visitantes tienen multiples opciones para elegir.

🥟 Chivilcoy (Gorostiaga): 3ª Fiesta de la Empanada Frita al Disco

El viernes 14 de noviembre, desde las 20:00, la estación de Gorostiaga celebra la 3ª Fiesta de la Empanada Frita al Disco. La propuesta incluye degustaciones de empanadas, improvisación teatral, destrezas circenses, exposiciones artísticas, música y danzas en vivo.

Organiza la EES N°13 con el apoyo de la Municipalidad de Chivilcoy y HRG Pastas, en una noche ideal para disfrutar de la gastronomía local y el arte popular.

📲 Más información: Instagram @fiestadelaempanada.gorostiaga

🐎 Tornquist (Saldungaray): 5ª Fiesta de la Tradición

El pintoresco pueblo turístico de Saldungaray vivirá su 5ª Fiesta de la Tradición los días sábado 15 y domingo 16 de noviembre, con un programa repleto de música, destrezas y gastronomía regional.

El sábado, desde las 17:00, habrá un patio gastronómico y cervecero, paseo de artesanías y la presentación de peñas folklóricas, La Guarda, Carolina Centurión, La Chacarerata Santiagueña y DJ Colo.

El domingo se sumarán el concurso de asadores, desfile a caballo, juegos de destrezas criollas y la entrega de premios.



🌐 Más información: turismosierradelaventana.tur.ar

📸 Instagram @turismosierradelaventana

🍸 Olavarría (Colonia Nievas): Festival del Vermut

El domingo 16, de 12:00 a 22:00, la Pulpería Nievas será escenario del Festival del Vermut, una cita que combina lo mejor de la gastronomía criolla con buena música y un ambiente relajado.

Habrá presentaciones de bandas, food trucks, sector para infancias y, por supuesto, muchas propuestas con el vermut como protagonista.

Organiza la Municipalidad de Olavarría, con entrada gratuita, ideal para disfrutar en familia o con amigos.

📲 Más información: Instagram @muniolav – Instagram @olavarria.va

📌 Datos Claves

📍 Gorostiaga (Chivilcoy): 3ª Fiesta de la Empanada Frita al Disco – Viernes 14, 20:00 hs

📍 Saldungaray (Tornquist): 5ª Fiesta de la Tradición – Sábado 15 y domingo 16 desde las 17:00 hs

📍 Colonia Nievas (Olavarría): Festival del Vermut – Domingo 16, de 12:00 a 22:00 hs

🎶 Propuestas: Música en vivo, gastronomía regional, artesanías, juegos y espectáculos

🌾 Organizan: Municipios locales, instituciones educativas y comunidades rurales