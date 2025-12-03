La comunidad de Tres Lomas atraviesa horas de fuerte conmoción tras la muerte del concejal Edgardo Rocha, de 57 años, integrante del bloque de Juntos por el Cambio en el Concejo Deliberante local. El dirigente había sido trasladado de urgencia a Trenque Lauquen luego de sufrir una descompensación y falleció este martes por la noche, según informó el municipio.

De acuerdo a lo que publicaron en el medio local Veradia, desde la Municipalidad de Tres Lomas expresaron públicamente su “profundo pesar” y enviaron condolencias a la familia del legislador, que llevaba años participando activamente de la vida política local. El mensaje oficial destacó su compromiso con el distrito y su labor dentro del deliberativo.

Rocha formaba parte del Honorable Concejo Deliberante y cumplía mandato dentro del espacio opositor. Su figura era reconocida en la comunidad y en el ámbito político regional. La noticia generó un fuerte impacto en las redes y entre referentes locales, que recordaron su trayectoria y acompañaron a sus allegados en este momento difícil.

