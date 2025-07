Tras la muerte de Gonzalo Ezequiel Tamame, de 29 años, ocurrida mientras estaba aprehendido en la Comisaría Primera, el Ministerio de Seguridad bonaerense apartó preventivamente a tres policías que estaban a cargo de la custodia de la víctima, mientras la investigación avanza.

El secretario de Fiscalización y Control Policial, Andrés Escudero, indicó que se abrió una investigación administrativa interna, a través de Auditoría de Asuntos Internos, y otra penal a cargo de la fiscalía, encabezada por Mariela Viceconte.

Escudero dejó en claro que no se ha descartado la hipótesis de “detención irregular” aunque sostuvo al medio local Verte: “A prima facie no hay elementos que hagan sospechar que haya habido una detención irregular, lo cual obviamente no descarta que las áreas competentes puedan hacer una investigación, reconstruir lo que ocurrió y evaluar”.

El informe preliminar de la necropsia revela que la causante de la muerte fue una asfixia traumática por compresión cervical con un lazo, y también se constataron múltiples lesiones, aunque ninguna fue letal por sí sola. Pese a la versión inicial que hablaba de un suicidio con un buzo, publicaciones y testimonios sugieren que Tamame no llevaba buzo al momento de su detención, y se registran videos donde se lo escucha gritar “¡No puedo respirar!, ¡me están ahorcando!”.

En principio, serían diez policías en investigación: seis del Comando de Patrullas y cuatro de la propia dependencia donde Tamame perdió la vida.

Familiares y vecinos convocaron a una movilización el jueves pasado frente a la comisaría para exigir justicia. La manifestación fue reprimida: se registraron enfrentamientos, se arrojaron baldosas y piedras, y hubo detenciones, entre ellas, un candidato del Frente de Izquierda y otro militante local.

Escudero defendió el operativo policial montado durante la marcha, habló de una actuación “impecable” y detalló que hubo dos policías lesionados: el jefe de Infantería con una herida menor en el rostro y contusión de pierna, y una agente con corte leve en la cara por un piedrazo. También enfatizó que un grupo minoritario generó violencia “planificada” con bombas molotov y ataques contra la comisaría, y advirtió que “no hay privilegios: si tirás piedras o bombas vas preso”.