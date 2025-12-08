Tres efectivos de la Policía Bonaerense que cumplen servicios en la Policía Comunal de Arrecifes que se encontraban de civil y en autos particulares, fueron aprehendidos este domingo en Pergamino. Posteriormente fueron desafectados de la fuerza al ser acusados de "abuso de arma y amenazas".

Ads

El grave incidente se inició cuando los policías, que habían ido a Pergamino a comer un asado y se movilizaban en un Citröen C4 y un Suzuki Fun, se apersonaron en la casa de una mujer y efectuaron un disparo al aire exigiendo hablar con su hija por la supuesta sustracción del teléfono celular de uno de ellos.

Según informó el periodista local Rodolfo Guayan, los efectivos actuaron sin orden judicial, vestidos de civil y llegando al lugar en vehículos particulares, por lo que la mujer realizó la denuncia en la Comisaría 3ª. El Comando de Patrulla de Pergamino se hizo presente en el lugar, se entrevistó con la denunciante que relató lo sucedido y tras una rápida búsqueda, logró dar con los efectivos de Arrecifes.

Ads

Los tres oficiales aprehendidos son dos de 28 años y uno de 32, todos numerarios de la Estación de Policía Comunal de Arrecifes. Además, se les incautaron sus armas reglamentarias: dos pistolas Bersa Thuder Pro con 18 y 9 proyectiles intactos, respectivamente. Y se secuestró una vaina servida de calibre 9 mm.

En horas de la noche, el caso tomó mayor gravedad ante la intervención de la Auditoría General de Asuntos Internos de la Bonaerense, que ordenó la desafectación inmediata de los policías aprehendidos. También, al revisar la billetera de uno de ellos se halló un envoltorio de nylon con 1,19 gramos de cocaína.

Ads

La UFI 9 del Departamento Judicial Pergamino, a cargo del Dr. Polo, inició una causa penal por infracción a la Ley de Drogas para con uno de los efectivos, de 28 años. A los tres, además, se los acusa de "Abuso de arma y amenazas", pese a lo cual se dictaminó su libertad ambulatoria bajo el Artículo 161 de Código Procesal penal.