El fiscal de la causa, Adrián Arribas, pidió que todos los detenidos por el triple crimen de Lara Gutiérrez, Brenda Del Castillo y Morena Verdi continúen presos con prisión preventiva y solicitó que el expediente pase al fuero federal.

Ads

Entre los acusados se encuentran Lázaro Víctor Sotacuro, identificado como uno de los jefes de la banda; Celeste Magalí Guerrero, propietaria de la vivienda donde fueron hallados los cuerpos; su pareja, Miguel Silva; Daniela Ibarra, que fue encontrada lavando manchas de sangre junto a Maximiliano Parra; Florencia Ibáñez, sobrina de Sotacuro y vinculada al vehículo de apoyo; y Matías Agustín Ozorio, quien fue detenido en Perú.

Puede interesarte

Arribas agravó las imputaciones contra los principales acusados. A Giménez, Sotacuro, Silva, Ibarra, Parra y Ozorio los señaló por privación ilegal de la libertad coactiva agravada por la pluralidad de intervinientes y por ser una de las víctimas menor de edad, en concurso real con homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, cometido con alevosía y ensañamiento, por haber sido perpetrado por un hombre contra una mujer mediante violencia de género y por ser criminis causa —tres hechos—.

Ads

En el caso de Guerrero, Ibáñez y nuevamente Ibarra, el fiscal decidió quitar el agravante de violencia de género pero mantener el resto de los cargos: privación ilegal de la libertad coactiva agravada por la pluralidad de intervinientes y por ser una de las víctimas menor de edad, en concurso real con homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, cometido con alevosía y ensañamiento, y por ser criminis causa —tres hechos—.

Debido a la naturaleza de los delitos —que incluyen elementos vinculados al narcotráfico y al secuestro—, Arribas solicitó que la investigación quede bajo la órbita de la Justicia Federal. La resolución sobre ese traspaso se conocería en las próximas horas.

Ads