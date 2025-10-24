Triple crimen de Florencio Varela: Piden la prisión preventiva para todos los acusados
Entre los acusados se encuentran Lázaro Víctor Sotacuro, uno de los jefes de la banda, y la dueña de la casa del horror, Celeste Magalí Guerrero.
El fiscal de la causa, Adrián Arribas, pidió que todos los detenidos por el triple crimen de Lara Gutiérrez, Brenda Del Castillo y Morena Verdi continúen presos con prisión preventiva y solicitó que el expediente pase al fuero federal.
Entre los acusados se encuentran Lázaro Víctor Sotacuro, identificado como uno de los jefes de la banda; Celeste Magalí Guerrero, propietaria de la vivienda donde fueron hallados los cuerpos; su pareja, Miguel Silva; Daniela Ibarra, que fue encontrada lavando manchas de sangre junto a Maximiliano Parra; Florencia Ibáñez, sobrina de Sotacuro y vinculada al vehículo de apoyo; y Matías Agustín Ozorio, quien fue detenido en Perú.
Arribas agravó las imputaciones contra los principales acusados. A Giménez, Sotacuro, Silva, Ibarra, Parra y Ozorio los señaló por privación ilegal de la libertad coactiva agravada por la pluralidad de intervinientes y por ser una de las víctimas menor de edad, en concurso real con homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, cometido con alevosía y ensañamiento, por haber sido perpetrado por un hombre contra una mujer mediante violencia de género y por ser criminis causa —tres hechos—.
En el caso de Guerrero, Ibáñez y nuevamente Ibarra, el fiscal decidió quitar el agravante de violencia de género pero mantener el resto de los cargos: privación ilegal de la libertad coactiva agravada por la pluralidad de intervinientes y por ser una de las víctimas menor de edad, en concurso real con homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, cometido con alevosía y ensañamiento, y por ser criminis causa —tres hechos—.
Debido a la naturaleza de los delitos —que incluyen elementos vinculados al narcotráfico y al secuestro—, Arribas solicitó que la investigación quede bajo la órbita de la Justicia Federal. La resolución sobre ese traspaso se conocería en las próximas horas.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión