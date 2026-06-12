Pequeño J fue procesado con prisión preventiva por su presunta participación como coautor en los homicidios de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, ocurridos el 19 de septiembre pasado en una casa de Florencio Varela, por una venganza por el supuesto robo de un cargamento de cocaína.

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La resolución fue tomada por el juez federal de Morón, Jorge Rodríguez. Tony Janzen Valverde Victoriano, de 20 años, está alojado en el Complejo Penitenciario de Adultos Mayores N° 24, en Marcos Paz, tras su extradición desde Perú el 4 de mayo pasado.

La calificación es la de coautor de los delitos de homicidio agravado por cometerse con el concurso premeditado de dos o más personas, con ensañamiento, con alevosía y por mediar violencia de género reiterado en tres hechos, en concurso real entre sí.

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“Valverde Victoriano ha realizado aportes esenciales para la concreción del iter criminis, participando en distintas fases del accionar delictivo: desde la planificación previa, la logística de captación y traslado de las víctimas, el aseguramiento del lugar de cautiverio, hasta el control y sometimiento de las mismas en el inmueble donde fueron privadas de su libertad y posteriormente asesinadas", sostuvo el magistrado en la resolución firmada hoy, según publicó La Nación.

Tras el triple crimen, Valverde escapó del conurbano bonaerense y permaneció prófugo durante más de diez días, hasta que fue localizado y detenido en Pucusana, al sur de Lima, luego de un operativo internacional.

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La extradición fue requerida por la Justicia argentina en septiembre, pero el acusado rechazó entregarse voluntariamente, lo que dio inicio al proceso formal en territorio peruano.

Las autoridades aclararon que aún existen otros participantes que no fueron plenamente identificados. Además, podría ampliarse la acusación contra Valverde Victoriano de comprobarse que restos de material genético hallado en las manos de las víctimas pertenecen a él.