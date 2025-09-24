El ministro de seguridad, Javier Alonso, contó los detalles del triple crimen de las chicas de La Matanza Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15). El funcionario de Axel Kicillof aseguró que “cayeron en un trampa” de una organización narco criminal.

“Hemos encontrado, lamentablemente sin vida, los cuerpos de Morena, de Brenda, de Lara, las tres chicas que estábamos buscando desde el día sábado cuando nos enteramos a las nueve y media de la noche, que las habían visto por última vez con vida el viernes a las nueve y media de la noche, cuando ellas subieron por sus propios medios y por su voluntad a una camioneta en la rotonda de Tablada, supuestamente yendo a un evento, iban a participar en un evento en el que las habían invitado sin saber que estaban cayendo en una trampa organizada por una organización transnacional de narcotráfico que había perpetrado una estrategia para asesinarlas”.

La investigación

“Hay un secreto de sumario, la investigación sigue, estamos muy avanzados en la trama de esta red. Lo que le puedo decir es que hoy a la mañana le notificamos a las familias los cuerpos que habíamos encontrado, los cuerpos fueron encontrados ayer alrededor de las 2-3 de la mañana, ya dimos con los cuerpos, tuvimos que hacer un trabajo minucioso porque estaban enterrados en un jardín. Se hizo un trabajo minucioso, recién en horas de la mañana pudimos encontrar señas particulares, tatuajes y vestimentas de cada uno que nos permitió a las familias presentárselos. Las familias acaban de reconocer el cuerpo en la morgue judicial de Lomas de Zamora y es por eso que en este momento estamos hablando con la prensa, respetamos que la familia sea quien se enteró en primera instancia de esta situación”.

“Lo que vemos es lo que hace el narcotráfico. La droga, como lo dijimos muchas veces, recorre 2.000 kilómetros para entrar en la provincia de Buenos Aires, en este caso es una organización que tiene su comando operacional en la ciudad de Buenos Aires, en uno de los barrios de emergencia de la ciudad de Buenos Aires, desde allí opera, tiene diferentes puntos de venta en el conurbano sur de la provincia, por lo que estamos investigando, y habrían elegido esta casa para perpetrar el asesinato. Es una locación con dos dueños, tenemos cuatro detenidos”, especificó.

“Nosotros llegamos a esa casa a partir de tener la información de los teléfonos celulares, pudimos identificar el recorrido de Matanza, pasó por Lomas de Zamora, llegó a Florencio Varela, después sigue, pero llegamos hasta Florencio Varela, hubo equipos de la DDI en CABA, en Berazategui, en Quilmes, en Lomas de Zamora, en Florencio Varela, también el peaje Hudson, que estuvieron revisando durante horas cámaras hasta poder dar con esta camioneta Tracker, que estaba adulterada. El hecho de ser una camioneta adulterada ya nos permitía saber que había una estrategia premeditada con una serie de actos que buscaba lograr la impunidad de este asesinato”.

“La verdad que se trabajó muchísimo, agradecer la colaboración a los diferentes centros de monitoreo, en particular el de Lomas de Zamora, una imagen de ese centro de monitoreo nos permitió identificar la patente, una vez que tuvimos la patente, el trabajo que hicimos con el COM de Florencio Varela, que colaboró muchísimo para que junto con las cámaras privadas nos permitiera saber en qué barrio Varela estaba la camioneta y a partir de allí hicimos un trabajo con todas las brigadas en los barrios hasta que dimos con la casa donde la camioneta había dejado a las chicas que apareció incinerada a 100 metros de ese lugar el día sábado”.

La hipótesis del triple asesinato

“Por diferentes hechos de la investigación, estamos convencidos de que las chicas fueron asesinadas el propio viernes entre las 11 y las 12 de la noche y ahora estamos muy avanzados en escalar en la organización narco para dar con los autores intelectuales y materiales. Sabemos que las chicas paseaban y recorrían Zona de Flores, en Capital Federal. En ese contexto habrían dado con algunos integrantes de esta organización narco criminal y por algunos detalles que estamos estableciendo, algún hecho que ocurrió derivó en esta venganza de esta organización que terminó asesinándolas. Quiero dejar en claro que fueron engañadas para participar de este evento y que en ese evento encontraron su muerte”, cerró Alonso.