“Pequeño J” rechazó ser extraditado a la Argentina y afirmó que es inocente mientras es el principal apuntado de instigar el femicidio de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez en Florencio Varela.

Ads

Valverde Victoriano quedará alojado en un complejo penitenciario ubicado en la localidad peruana de Cañete.

De remera blanca, con dos policías escoltándolo y en compañía de un defensor oficial, “Pequeño J” participó mediante una plataforma virtual de una sesión en el Juzgado de Investigación Preparatoria de Chilca, en Lima.

Ads

A través de Marcos Sandoval, su defensor oficial, Valverde rechazó un proceso simplificado de extradición. “En la Argentina buscan meterlo preso sin llevar a cabo una investigación clara y precisa. La estrategia de la defensa es que se demore la extradición”, afirmó el abogado frente al juez Christian Chumpitaz y el fiscal Fernando Escobar. Y fue más allá: “Mi patrocinado es inocente de todos los cargos que se le imputan”.

El defensor solicitó la libertad condicional “para que mi patrocinado pueda trabajar y aportar a su familia, que vive en Trujillo”. Y agregó: ”Es joven, tiene 20 años y mucho por dar a la sociedad y el estado peruanos. En consecuencia, pido que se aplique el principio de humanidad para él".

Ads

En tanto que el juez Cristhian Rafael Chumpitaz Pariona sostuvo que "existen fundados elementos para solicitar la detención preventiva con fines de extradición", y aseguró que "podría abandonar el Perú en cualquier momento". "Estamos frente a un caso que tiene su particularidad por ser un caso emblemático", enfatizó.

Puede interesarte

La fiscalía pidió 9 meses de prisión preventiva para Valverde, plazo estimado para la finalización del proceso de extradición. El ministerio público peruano reclamó ante el Juzgado el pedido de detención con fines de extradición de “Pequeño J” por homicidio agravado con alevosía y violencia de género de Morena, Brenda y Lara.