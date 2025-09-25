La investigación por el triple crimen de Brenda, Morena y Lara en Florencio Varela avanza con cuatro detenidos que ya están a disposición de la Justicia. Se trata de Miguel Ángel Villanueva Silva (25), Magalí Celeste González Guerrero (28), Daniela Lara Ibarra (19) y Maximiliano Andrés Parra (18). Dos son argentinos y dos peruanos. Todos enfrentan cargos por homicidio agravado.

Ads

La primera detención ocurrió en la misma casa donde fueron encontrados los cuerpos, ubicada en Villa Vatteone, en el cruce de Río Jáchal y Chañar. Allí, un hombre y una mujer argentinos fueron sorprendidos cuando intentaban limpiar la escena. Horas más tarde, la Policía arrestó a la pareja peruana en un hotel alojamiento cercano.

Puede interesarte

Según informó el canal TN, uno de los acusados habría aportado información clave, aunque los investigadores todavía analizan esa declaración. La Justicia sospecha que hay más personas involucradas y que la red podría estar vinculada a la villa 1-11-14 del Bajo Flores.

Ads

El fiscal Gastón Duplaá, de la UFI Descentralizada Nº 2 de Laferrere, encabeza la causa. La hipótesis más firme es que se trató de una venganza narco. El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, aseguró que el crimen fue “premeditado y profesional” y adelantó que avanzarán sobre “autores materiales e intelectuales”.

Las víctimas

Las tres jóvenes eran vecinas de La Tablada, en La Matanza. Brenda del Castillo (20) trabajaba en un kiosco; su prima, Morena Verdi (20), vendía ropa y golosinas; y Lara Morena Gutiérrez (15) vivía con su abuela y asistía a un templo evangélico. Sus cuerpos fueron encontrados descuartizados tras cuatro días de búsqueda.

Ads

Puede interesarte

El hallazgo se produjo tras seguir la pista de una Chevrolet Tracker blanca, detectada por cámaras de seguridad de La Matanza. Esa camioneta había levantado a las chicas el viernes por la noche en la rotonda de La Tablada y las trasladó hasta la casa del horror en Florencio Varela.

Mientras tanto, en La Matanza, familiares y vecinos denuncian demoras en la búsqueda y reclaman Justicia.