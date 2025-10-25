La noche del viernes, la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de La Matanza detuvo a Mónica Débora Mujica (37), esposa de Víctor Sotacuro Lázaro (41), en el barrio de La Boca. La detención se enmarca en la causa por el triple femicidio ocurrido el 19 de septiembre en Florencio Varela, donde fueron asesinadas Lara Gutiérrez, Morena Verdi y Brenda del Castillo.

Ads

Mujica está acusada de formar parte de la organización narco liderada por su esposo y de tener conocimiento de los crímenes. Según fuentes judiciales, su arresto se produjo tras la declaración de un testigo que la vinculó directamente con el grupo delictivo.

Puede interesarte

En una de las indagatorias, la imputada habría solicitado a su sobrina, Milagros Florencia Ibáñez (20), borrar información del teléfono celular de Sotacuro Lázaro horas después del triple crimen.

Ads

Puede interesarte

El fiscal Adrián Arribas, que lleva adelante la investigación, imputó a Mujica por los delitos de "privación ilegal de la libertad activa agravada por la pluralidad de intervinientes y por ser una de las víctimas menor de edad en concurso real con homicidio agravado por ser premeditado de dos o más personas, por ser cometido con alevosía y ensañamiento, y criminis causa".

Según informaron Clarín y Noticias Argentinas, con esta detención, ya son diez los imputados en el caso que conmocionó a la provincia de Buenos Aires. La investigación continúa y se espera que surjan nuevos avances en los próximos días.

Ads