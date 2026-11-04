Un nuevo hallazgo incorporó una prueba clave a la investigación del triple femicidio narco de Florencio Varela, donde fueron asesinadas Brenda Del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), tres jóvenes que vivían en La Matanza. Los investigadores encontraron un video que registra las torturas sufridas por una de las víctimas.

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Según informó Primer Plano Online, la filmación fue encontrada en el teléfono celular de un hombre de nacionalidad peruana, detenido en el marco de otra causa por narcotráfico. A partir del descubrimiento, el sospechoso quedó a disposición del Juzgado Federal N° 2 de Morón, que investiga los asesinatos.

El video tiene una duración de dos minutos y 39 segundos y habría sido compartido entre integrantes de la organización criminal a través de la aplicación Zangi. Su existencia permitió confirmar una de las hipótesis que se investigaban desde el comienzo del expediente: que las agresiones habían sido registradas para transmitir un mensaje entre bandas narco.

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De acuerdo con la información publicada por el sitio Encripdata, especializado en narcotráfico, en la grabación se escucha a un hombre amenazar a una de las jóvenes mientras la someten a torturas. Entre las frases que se le atribuyen figura una amenaza explícita contra la víctima.

El registro también comprometería a Tony Janzen Valverde, alias “Pequeño J”, señalado como principal sospechoso, quien aparecería en la escena del crimen.

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La causa volvió a secreto de sumario

A raíz de este descubrimiento, la investigación volvió transitoriamente a secreto de sumario. La medida apunta a permitir nuevas diligencias y avanzar sobre evidencias que podrían modificar el rumbo de la pesquisa.

El expediente, a cargo del juez federal de Morón Jorge Ernesto Rodríguez y del secretario Ignacio Calvi, tiene 18 personas detenidas y al menos cinco prófugos, con pedidos de captura nacionales e internacionales.

El magistrado definió los asesinatos como un caso de violencia extrema contra las mujeres por motivos de género, en un contexto de criminalidad organizada vinculado al narcotráfico y la explotación sexual.

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La causa está caratulada como homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, ensañamiento, alevosía y violencia de género, reiterado en tres hechos y en concurso real entre sí.