La preocupación por la triquinosis en el noroeste bonaerense continúa en aumento. Mientras en Lincoln ya se contabilizan 25 casos sospechosos, en la Unidad Penitenciaria N° 49 de Junín fueron detectadas seis personas con síntomas compatibles con la enfermedad, según informó el Diario Democracia.

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De acuerdo con el medio juninense, por el momento no se registran otros casos sospechosos en el partido de Junín fuera del complejo penitenciario, aunque las autoridades sanitarias mantienen un seguimiento permanente de la situación.

El escenario se da en un contexto epidemiológico complejo en la provincia de Buenos Aires. Según el último reporte oficial, existen tres brotes confirmados de triquinosis en General Madariaga, General Rodríguez y Punta Indio, además de cinco focos bajo investigación, entre ellos los de Junín y Lincoln.

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Desde Región Sanitaria III informaron que en las últimas semanas se produjo un incremento de casos en distintos distritos bonaerenses, destacando el brote detectado en Lincoln y la investigación iniciada en la Unidad Penitenciaria N° 49.

La directora ejecutiva de Región Sanitaria III, Lucrecia López, advirtió que "la situación epidemiológica es dinámica y puede modificarse en cualquier momento", por lo que recomendó acudir de inmediato al sistema de salud ante la aparición de síntomas compatibles, especialmente si hubo consumo reciente de carne de cerdo o chacinados de elaboración casera.

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Entre los principales síntomas se encuentran fiebre, hinchazón de los párpados y dolores musculares intensos.

Respecto de la situación en el penal de Junín, la funcionaria confirmó que tras la notificación en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0) se activaron de inmediato los protocolos de investigación y contención, con seguimiento del personal sanitario de la unidad.

Además, recordó que la baja densidad poblacional de los distritos que integran la Región Sanitaria III favorece una detección temprana de los casos, gracias a la comunicación directa entre los equipos locales y las autoridades sanitarias regionales.

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Desde Región Sanitaria III remarcaron que los brotes suelen concentrarse durante el invierno, cuando aumentan las carneadas caseras. En ese sentido, insistieron en que la práctica no representa un riesgo por sí misma, siempre que la carne sea sometida previamente al análisis de digestión artificial en un laboratorio habilitado, un control que permite prevenir completamente la transmisión de la enfermedad.