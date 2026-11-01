Tristán Suárez está a un paso de jugar en Primera División. El equipo de Ezeiza empató 0-0 con Deportivo Maipú por la última fecha de la Zona B de la Primera Nacional y se clasificó a la final por el primer ascenso a la Liga Profesional. El resultado le alcanzó para quedarse con el primer puesto, ya que Atlanta, su inmediato perseguidor, tampoco pudo ganar.

Ads

El Lechero llegaba a la definición con dos puntos de ventaja sobre el Bohemio y una diferencia de gol considerablemente superior. Por eso, un empate le aseguraba la clasificación, incluso si Atlanta conseguía los tres puntos. Finalmente, el conjunto de Villa Crespo igualó 0-0 como local ante Midland y no pudo modificar la tabla.

Tampoco pudo acercarse Temperley, el otro equipo que mantenía posibilidades matemáticas. El Gasolero empató 2-2 frente a Güemes en Santiago del Estero y quedó fuera de la pelea.

Ads

🏆🇦🇷 TRISTÁN SUÁREZ GANÓ SU ZONA Y JUGARÁ LA FINAL POR EL ASCENSO A PRIMERA. HISTÓRICO LO DEL LECHERO. 🚬 https://t.co/mauQBngZVG — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 31, 2026

La clasificación desató la celebración en Ezeiza. El intendente Gastón Granados expresó su alegría a través de Instagram y destacó el esfuerzo del plantel.

"Este equipo se bancó todo, jugó con el corazón y hoy el pitazo final hace justicia: ¡TRISTÁN SUÁREZ ES EL CAMPEÓN DE LA ZONA!", escribió el jefe comunal.

Ads

Además, sostuvo que el logro "queda grabado para siempre en la historia grande del club" y convocó a seguir acompañando al equipo de cara al partido decisivo. "Falta un paso más. ¡Todos juntos a la final por el ascenso a Primera!", agregó.

El rival en la final será Godoy Cruz, que se quedó con la Zona A tras vencer 2-1 a Almirante Brown y aprovechar el empate sin goles de Ferro frente a Acassuso.

De esta manera, Tristán Suárez tendrá la oportunidad de disputar el partido más importante de su historia reciente: una final por el ascenso directo a la máxima categoría del fútbol argentino.